Kadınlar Türkiye 2.Voleybol Ligi 14.Grup’ta mücadele eden Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, ilk maçında konuk ettiği Ordu temsilcisi 52 Çamlıkspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Osmancık İlçe Salonu’nda oynanan ve Çorum bölgesinden Can Acar’ın başhakem olarak düdük çaldığı maçta çekişmeli geçen maçta ilk seti 25-23 kaybeden Osmancık Belediyespor, nefesleri kesen ikinci seti 27-25 kazanarak durumu 1-1’e getirdi.

Baştkan sona üstün oynadığı üçüncü seti 25-16 alan Osmancık Belediyespor 2-1 öne geçerken, yine oldukça çekişmeli geçen dördüncü sette de rakibine 26-24 üstünlük sağlayarak parkeden 3-1 galip ayrıldı.

Grupta, haftanın diğer maçında ise Rize temsilcisi Çayelispor, Samsun Voleybol’u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bordo Mavi 61 de Artvinspor’un ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı. İskofyaspor haftayı bay geçti.

Grupta ikinci hafta maçları 20 Ekim’de oynanacak olup, Osmancık Belediyespor Trabzon deplasmanında Bordo-Mavi 61’le karşılaşırken, 52 Çamlıkspor’la da Samsun Voleybol karşı karşıya gelecek.