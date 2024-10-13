Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor'un konuğu oldu. Sorgun İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, ev sahibi Sorgun Belediyespor 42.dakikada penaltı atışından faydalanamadı. İlk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda değişikliklerle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor, rakip kalede önemli pozisyonlar bulmaya başladı. Dakikalar 70'i gösterdiğinde ikinci yarıda oyuna giren İsmail Koç, Mimar Sinanspor'u öne geçiren golü kaydetti. Kalan 20 dakikada rakibine gol izni vermeyen Yeşil-Siyahlılar kritik maçı 1-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Mimar Sinanspor ilk 3 puanını hanesine yazdırırken, ev sahibi Sorgun Belediyespor ise bu hafta da puanla tanışamadı.



SAHA: Sorgun İlçe.

HAKEMLER: Tuğba Üçüncü, Alican Ergincan, Zafer Doğukan Asan.

SORGUN BELEDİYESPOR: Hamza, Kürşat, Serdar, Fatih, Naci, M.Sefa, Yusuf, Eray, Selim, Çağrı, Ahmet.

YEDEKLER: İsmail Can, Yusuf, Bekir, Mustafa Efe, Mustafa Akca, Furkan, Arif, Yasir, Batuhan, Yiğitalp.

MİMAR SİNANSPOR: Adem, Yusuf, Mustafa Öz, Ceyhun, Nurullah, Talha, Yavuz Burak, Yunus Emre, İzzet Bora, Fatih Serkan, Metehan.

YEDEKLER: Halis, Koray, Mustafa Şanal, Seydi Eren, Yiğit Emin, İsmail, Hüseyin Can, Eyüp, Batuhan.

GOL: Dk.70 İsmail (Mimar Sinan).