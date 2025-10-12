Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Rize Fındıklı 1974’ün konuğu oldu. Fındıklı İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan Çorum’un sultanları ilk seti 11, ikinci ve üçüncü seti ise 9 sayı farkla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi ilk 3 puanını hanesine yazdırırken, Rize temsilcisi ise henüz puanla tanışamadı.

SALON: Rize Fındıklı.

HAKEMLER: Kaya Erdem, Deniz Karadoğan.

FINDIKLI 1974: Bade, Defne, Yaren, Cansu, Madalina, Yağmur, Tuana, Azra, Sudenaz, Beyza, Irmak, Tuana.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Sudem, Ela, Yaren, Yasemin, Nilüfer, Naz, Müfide, Sevgi, Macide, İrem, Zeren, Zeynep, Elfin, Güneş.

SETLER: 14-25, 16-25, 16-25.