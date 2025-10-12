Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor evinde Düzce Belediye Akademispor’u konuk etti. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun ortaya koyan Çorum’un efeleri seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibin smaçlarını blok sayı ile durdurmayı başaran Sungurlu Belediyespor bu seti de 8 sayı farkla kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette servislerden eli boş dönen Çorum temsilcisi file dibinde de sayı üretemeyince bu seti 25-22 kaybederek skor 2-1’e geldi. Dördüncü sette tekrardan toparlanan Kırmızı-Siyahlılar bu seti de 25-19 maçı da 3-1 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Sungurlu Belediyespor puanını 6,’a yükseltirken, konuk Düzce ise 3 puanda kaldı.

SALON : Mahmut Atalay.

HAKEMLER : Can Acar, Eyüp Burak Cerit

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Gökhan Çatal, Taha Anıl Özdemir, eren Kanlı, Mahmood Rasoooi, Emircan Başarır, Erenhan Can, Metin Tekozgen, Burak Sağlam, Berke Eray Yetkin, Ahmet Kaan Karacıl, Eneshan Can, Tayeb Eınısamarein, Mehmet Can, Salih Özdelmir.

DÜZCE BELEDİYE AKADEMİ : Cağan Kap, Kemal Can Sunay, Murat Çakmak, Toprak Çelebi, Yenal Özcan, Melih Arslan, Alp Eren Aydın, Kerimcan Yanmaz, Emircan Aydın, Efecan Pelhivanlar, Halil Dolasık, Mustafa Sencer Urer, Muharrem Okmuş, Tevfik Eseroğlu.

SETLER: 25-18, 25-17, 22-25, 25-19.