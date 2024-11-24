Kadınlar Türkiye 2.Voleybol Ligi 14.Grupta mücadele eden Osmancık Belediyespor, 7.hafta maçında konuk olduğu Rize temsilcisi Çayelispor’a 3-1 yenildi.

İlk hafta Ordu temsilcisi 52 Çamlıkspor’u 3-1 yendikten sonra galibiyet yüzü göremeyen Osmancık Belediyespor’un kötü gidişi Rize’de de devam etti. Çorum temsilcisi, 7.hafta maçında konuk olduğu Çayelispor karşısında ilk seti 25-18 kazanmasına rağmen devamını getiremedi.

İkinci seti 25-16, üçüncü seti 25-13, dördüncü seti ise 25-17 kaybeden Osmancık Belediye, parkeden 3-1 yenik ayrıldı.

Bu sonucun ardından 3 puanda kalan Osmancık Belediye haftayı 5.sırada kapatırken, Rize temsilcisi Çayelispor 14 puanla zirvenin yeni sahibi oldu.