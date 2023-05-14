Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Yarı Final Grup Birinciliği 10-13 Mayıs tarihleri arasında Çankırı’da yapıldı. Gölcük İhsaniyespor, Doğa Gençlikspor ve Çarşamba Gençlikspor takımları ile aynı grupta mücadele eden Çorum’un genç sultanları ilk maçında Gölcük İhsaniyespor’u 3-1 mağlup etmişti. İkinci maçında Samsun temsilcisi Çarşamba Gençlikspor’u 3-0 yenerek ikide iki yapan sultanlar Cumartesi günü Doğa Gençlikspor ile final niteliğinde bir maça çıktı. Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu’nda oynanan kritik karşılaşmaya iyi başlayan Çorum temsilcisi ilk seti 15 sayı farkla kazandı. İkinci sette oyuna ortak olmak isteyen rakibine son bölümde üstünlük kurmayı başaran sultanları bu seti de 25-19 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette oyundan düşen rakibi karşısında adeta şov yapan Çorum’un genç sultanları seti 25-17 maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan Osmancık Belediyespor 3’de 3 yaparak 6 puanla grubunu şampiyon tamamladı ve adını finallere yazdırmayı başardı.