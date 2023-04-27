Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Hentbol Grup Birinciliği dün Çankırı’da başladı. Yozgat ve Bolu temsilcileri ile birlikte B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu dün ilk maçını Yozgat temsilcisi Yunus Emre Ortaokulu ile oynadı. Çankırı Orhan Saka Spor Salonu’nda saat 11.15’de başlayan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Alev Bıyıkoğlu’nun talebeleri ilk periyodu 6-2, ikinci periyodu 5-1, üçüncü periyodu da 8-1 kazanarak maçtan 19-4 galip ayrılmayı başardı.

Çorum temsilcisi bugün aynı salonda aynı saatte Bolu temsilcisi Orhan Gazi Ortaokulu ile karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)