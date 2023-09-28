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Emekli bankacı Asiye Kahraman’ın eşi, kuyumcu Gökçe Kahraman ve Akbank Bandırma Şube Müdürü Gökşen Kahraman’ın babaları, merhum Hasan Kahraman’ın oğlu, Şenay-Oğuz Kısar ve Ayşe-Mustafa Kahraman’ın ağabeyleri olan Süleyman Kahraman, bir yılı aşkın süredir, ağız kanseri tedavisi görmekteydi ve son günlerde durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Süleyman Kahraman’ın cenazesi, dün Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alındıktan sonra Bahçelievler’deki evinin önüne getirildi ve burada dualar eşliğinde, gözyaşlarıyla helallik alındı.

Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazına, 22. Dönem CHP Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, yakın dostu Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşkunsu, CHP eski il başkanları Hasan Suvacı ve Osman Samsunlu, Ankara’dan gelen dostu Erdal Ertuğrul başta olmak üzere dost, arkadaş ve yakınlarından oluşan kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.