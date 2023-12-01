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Ehliyetlerine el konulan sürücülerin alması gereken Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) kursu için aylarca sıra beklemek zorunda kalındığı ve bunun da mağduriyet yarattığı belirtildi.

Kurs sayılarındaki yetersizlik nedeniyle eğitim için paralarını yatırmalarına rağmen kontenjanların dolu olması sonucu uzun süredir sıra bekleyen vatandaşlar bu mağduriyetin çözülmesini istiyor.

İlimizde yüzlerce, ülke genelinde ise 1 milyonu aşkın sürücünün bu şekilde kurs sırasına takıldığı, mesleği şoförlük olan sürücülerin ehliyetlerini alamadıkları için hem maddi hem de manevi olarak sıkıntı yaşadığı açıklandı. SÜDGE kurslarının koronavirüs döneminde kapandığını belirten sürücüler ayrıca alkolmetreler nedeniyle de mağduriyetler yaşanabildiğine dikkat çekiyor.

Hayatında hiç alkol kullanmadan alkolmetre cihazlarının kalibrasyon sıkıntısı nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen şoförler af taleplerinin de dikkate alınmasını istiyor.

Bu kapsamda kurulan Ehliyet Affı Platformu ise taleplerini şu şekilde sıraladı: “Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. maddesi ilgili hükümlerince yaptıkları kural ihlalleri sebebiyle 6 ay, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl gibi biriken sürücü belgelerinin geçici süre ile geri alınma cezalarının iptal edilmesi,

Pandemi şartları, lojistik, tedarik zincirinde şoför eksiklikleri, işsizlik, yoksulluk ve ayrıca pandemi nedeniyle bir dönem kapanan ve zaten sayıları az olan SÜDGE kurslarının durumu gibi unsurlar da düşünülerek süre cezalarının gün üzerinden hesaplamak sureti ile para cezasına çevrilmesi,

Olası kasıt veya bilinçli taksir ile ölümlü ve yaralanmalı kazaya sebebiyet verenler hariç, gerek sosyal ve ekonomik, gerekse ailevi sebepler nedeniyle birçok sorunla mücadele eden, hatasından pişman 1 milyondan fazla sürücü için bir defaya mahsus ehliyet affı.”

SÜDGE mağdurları ayrıca kurs sayısı ve kontenjanın artırılmasını da talep ediyor.