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Çorum’da 1 yılını dolduran Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, basın toplantısı düzenledi.

Başsavcı Bektaş makamında düzenlediği basın toplantısında, son bir yılda Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da suç oranlarında yüzde 20 artış olduğunu kaydetti. Bunun Çorum’a özgü olmadığını tüm şehirlerde benzer sonuçlar olduğunu dile getiren Bektaş, Çorum’da gördüğü en büyük sorunlardan birinin çok fazla silah kullanılması olduğunu söyledi.

“BU KONU ADLİ DEĞİL KÜLTÜR MESELESİ”

Silahların büyük kısmının ruhsatsız olduğunu belirten Bektaş, “İşin adli boyutu olayın son boyutu. Yani olay olduktan sonra yapılması gerekenlerle ilgili boyut. Adliye’ye gelen kişinin serbest kalması, tekrar bu suçu işlemesi, bu da tabi tartışılabilir ama biz Çorum’da özellikle silahlı eylemlerde belki birçok Adliye’de yapılamayan, uygulanmayan tedbiri uyguluyoruz. Çorum’da silahlı eylemler tehdit olabilir, kasten yaralama olabilir neredeyse tamamını gözaltı yapıyoruz. Yarısından çoğu tutuklanıyor. Ben birçok adliyede çalıştım bu kadar tutuklama tedbiri silah kullanmaya bu anlamda ilk kez Çorum’da görüyorum. Ama tekrar söylüyorum bu sorunun çözümü adli boyutu değil, adliyenin bu adamı tutuklaması değil. Bu bir kültür meselesi, tabanda sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversiteyle diğer birimlerle bir araya gelerek silah kullanma nasıl azaltılabilir. Buna neden bu kadar insanlar müracaat ediyor bunun tartışılması lazım.” dedi.

1 YILDA 2 KİŞİ YORGUN MERMİYLE ÖLDÜ

Çorum’un en kötü alışkınlıklarından adetlerinden birinin de düğünlerde silah kullanma yaygınlığı olduğunu ifade eden Bektaş, “Ben buna cahiliye dönemi alışkanlığı diyorum. Düğünlerde bu kadar yaygın silah kullanılması, tabi ki Türkiye’nin diğer yörelerinde de var ama Çorum’a yakışmıyor bu. Bunun bir şekilde son bulması lazım. 1 yılda Çorum’da 2 kişi yorgun mermi isabet ettiği için hayatını kaybetti. Kolluğumuzun, savcılığımızın üstün çabasıyla failleri bulduk ama giden can geri gelmiyor. Silah kullanma alışkanlığını bir şekilde bırakmamız lazım. Bu adli yöntemlerle polisiye yöntemlerle tabi ki azaltılacaktır ama kesin çözüm için diğer tüm sivil toplum kuruluşlarının bu konuda çalışma yapması lazım. Yeni valimiz geldi, Sayın Valimiz ve emniyet müdürümüz bu konuyu onlarla konuştuk. Önleyici tedbir anlamında biraz daha işi sıkı tutacaklarını söylediler. İnşallah kısa zaman içerisinde Çorum’da silah kullanımı biraz daha aşağı seviyelere düşer.” şeklinde konuştu.

1 YILINI DEĞERLENDİRDİ

Göreve geldiği bir yılı değerlendiren ve yaptıkları çalışmaları aktaran Bektaş, Başsavcılık olarak asıl işlerinin soruşturma yapmak olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Vatandaşların haklarını aramasına vesile olmak. Geçen sene 25 bin hazırlıkla kapattık bu Çorum için tarihi bir rekordur. 25 bin hazırlık ve yüzde 97 evrak çıkarma başarısı yakaladık. Bu Çorum tarihinin rekorudur arkadaşlar. Bütün personelimizin emeği var. Şu anda savcı sayımız eksik olmasına rağmen bu oran Çorum tarihinin rekorudur. Bir yandan da Adalet Sarayımızı fiziki olarak daha Çorum’a yakışır hale getirebilmek için pek çok çalışma yaptık.

Yeni cumhuriyet savcı atamaları bekliyoruz, yeni mahkemelerin kurulmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın daha hızlı beklediği kararı elde etmesi için.”