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Trendyol 1.Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK’da, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde bütçe ve beraberinde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Stoper ve forvet transferinde görüşmeler hız kazandı.

Çorum FK CEO’su Abdülhamit Yıldız’ın, geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, bir soru üzerine stoper ve forvet transfer etmek istediklerini, bununla ilgili görüşmelerin devam ettiğini açıklaması üzerine yaptığımız araştırmada, iki oyuncu ile görüşmelerin hız kazandığı bilgisine ulaşıldı.

STOPER İÇİN

KULÜBÜNDEN

HABER

BEKLENİYOR

Edindiğimiz bilgilere göre, Ahlatcı Çorum FK, Türkiye’de top koşturan yabancı bir stoper ve yine daha önce yolu Türkiye’den geçen bir yabancı golcüyle ilgileniyor. Stoperi kiralamak isteyen Çorum FK, kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Çorum FK, stoperin kiralanması ile ilgili olarak Süper Lig ekibinden haber bekliyor. Olumsuz dönüş olması halinde alternatif oyuncularla görüşmeler yoğunluk kazanacak.

GOLCÜ İKNA

EDİLMEYE

ÇALIŞILIYOR

Golcü transferinde ise, daha önce Türkiye’de de top koşturan bir futbolcu transfer listesinin ilk sarısında yer alıyor. Başkan Oğuzhan Yalçın, ilerlemiş yaşına rağmen geçen sezon Fransa’da çok başarılı bir sezon geçiren ve birçok takımın gündeminde olan tecrübeli oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Gerek stoper, gerekse golcü transferinin yakın zamanda neticelenmesi bekleniyor.

Öte yandan, Başkan Oğuzhan Yalçın bir taraftan transfer çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da kaynak arışlarını sürdürüyor. Yalçın, sponsorluk anlaşmaları için şehir dışından bazı firmalarla temas halinde.