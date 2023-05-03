Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri tarafından karşılanan Vahit Kayrıcı, odanın genel durumu ve mesleki sorunları hakkında bilgiler aldı.

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta çok önemli bir seçime gittiğini anlatan Kayrıcı, seçimin Türkiye’nin geleceği açısından tarihi öneme sahip olduğunu kaydetti. Vahit Kayrıcı, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeniden seçilmesi için destek isterken, TBMM’de MHP’nin güçlü temsil edilecek sayıya ulaşması için partisine destek talep etti.

Çorum’un Türkiye’de Cumhuriyet tarihinde en uzun süre tek başına iktidar dönemi olan Ak Parti iktidarı döneminde hak ettiği hizmetleri alamadığının altını çizen Kayrıcı, Türkiye’de en çok ihracat yapan 10 ilinden biri olmasına rağmen çevresindeki nüfusunun yarısı kadar illerin aldığı yatırım ve hizmetlerin yarısını bile alamadığını ileri sürdü.

Bu durumun sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan, ya da hükümetler olmadığını belirten Kayrıcı, “Cumhurbaşkanı Çorum’un ne derdi, ne sorunu olduğunu nerden bilsin. Kendisine iletilmediği sürece bilgisi olmaz. Bizim derdimiz seçtiğimiz milletvekillerimizin yetersizliğidir. Bugün kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirmişler, 3 milletvekilini almışlar. Tayyip Bey’in fotoğrafı 3 vekilin çıkması için yeterli olmuş. Seçilenler de kağnı gölgesinde yan gelip yatmışlar” dedi.

Muhalefette de benzer durumun olduğunu söyleyen Kayrıcı, iktidarı çalıştıranın muhalefet olduğunu, ancak Çorum’da CHP milletvekillerinin hiçbir dönemde Çorum diye bir dertlerinin olmadığını dile getirdi.

Çorum insanının çalışkan ve üretken olduğunu belirterek, “20 yılda Çorumluların talepleri Ankara’ya iletilebilseydi, Çorum bölgesinde yıldız olurdu” diyen Kayrıcı, milletvekili seçilmesi halinde tüm sivil toplum kuruluşları, odalar, dernekler ve topluma yön veren kuruluşlarla istişare halinde olacağını ve sorunların çözümü, taleplerin yerine getirilmesi için çalışacağını kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)