Yapımına Çorum Belediyesi tarafından başlanılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanan Çorum Şehir Stadyumu, 2020-2021 Sezonundan beri Çorum FK’nın maçlarına ev sahipliği yapıyor. Kırmızı-siyahlı takım, 3 sezondur iç saha maçlarını bu statta oynarken, aradan geçen zaman zarfında birçok eksiklik gün yüzüne çıktı. Özellikle, kalitesiz olduğu için koltuklar ilk günden itibaren kırılmaya başlandı. Zaman zaman yenilense de, aynı kalitede olduğu için şu anda bile tribünlerde çok sayıda kırık koltuk bulunuyor. Bunun yanında, koltukların rengi solduğu için, Çorum FK’nın kırmızı-siyah olan renkleri adeta değişmiş durumda. Tüm koltukların, daha kaliteli şekilde, koyu siyah ve kırmızı olarak değişmesi lazım.

Protokol tribününde de geniş çaplı bir revizyon şart görünüyor. Bu tribünün de koltuklarının değişmesi ve diğer tribünlere göre alanının net şekilde belirlenip ona göre dizayn edilmesi gerekiyor.

Stat zemininin Ağustos’ta başlayacak lige kadar en kısa zamanda bakıma alınması da acilen yapılması gereken işlerin başında yer alıyor. Yine, 1.Lig olduğu için, maçlar ulusal televizyon kanallarından naklen yayınlanacağından, saha kenarları animasyonlu ve ışıklı reklam alanı olan led panolarla donatılmalı. Bu panolar, kulübe gelir sağlama anlamında büyük önem arz ediyor.

Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda olan, Çorum FK tarafından maçlık kiralanan Çorum Şehir Stadyumu’ndaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına Gençlik ve spor İl Müdürlüğü tarafından bir an evvel başlanılması gerekiyor.