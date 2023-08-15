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Maçların oynanabilmesi için bir süredir devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona gelindi. Son olarak, tribünlerin genelinde bulunan 2.500 civarındaki kırık koltuğun değişimi ile ilgili çalışmalar başladı. İhale sürecinin ardından alınan koltuklar dün itibariyle değiştirilmeye başlanıldı. Koltuk değişiminin yanı sıra, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temizlik görevlileri bugün statta genel bir temizlik yaptı.

Stattaki çalışmaların 18 Ağustos’taki Giresunspor maçına kadar tamamlanacağı ve maçın oynanmasına engel bir durum olmadığı belirtildi.