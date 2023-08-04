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11 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonun ilk maçını İstanbul deplasmanında Giresunspor’la oynayacak olan Çorum FK, ilk iç saha maçında ise 18 Ağustos Cuma günü Giresunspor’u konuk edecek. 1.Lig maçlarına uygun hale getirilmeye çalışılan statta bir süredir devam eden bakım onarım ve yenileme çalışmalarının Giresunspor maçına kadar tamamlanmasına çalışılıyor.

TURNİKELER YENİ SİSTEM İÇİN HAZIRLANIYOR

1.Lig’de zorunlu olan Passolig için uygun olmayan stat giriş kapılarındaki turnikelerin possolig sistemine entegre edilmesi ile ilgili çalışmalar hızlandı. Çalışmaları yürüten Samsun firmasının sözleşme gereği 19 Ağustos’a kadar sistemi hazır hale getirmesi gerektiği ancak Giresunspor maçının 18 Ağustos’ta olması nedeniyle çalışmalarını hızlandırıp, 15-16 Ağustos’a kadar bitirmeyi taahhüt ettiği ifade edildi.

Statta 54 adet turnike olduğu belirtildi.

VAR sisteminin kurulumu ile ilgili çalışmalar da yine tüm hızıyla devam ediyor.

MİSAFİR TAKIM GİRİŞİ NİHAYET NİZAMİ HALE GETİRİLİYOR

Stattaki en büyük eksiklerden biri de, misafir takım otobüslerinin stada girişi ile ilgiliydi. Stat hizmete açıldığından beri, misafir takım otobüsleri, kendilerine ayrılan girişin alçak olması nedeniyle genelde oyuncuları stat dışında indiriyordu. TFF heyetinin de giderilmesi için rapor tuttuğu girişteki sorunun çözümü için Çorum Belediyesi ekipleri dün itibariyle çalışmalara başladı. Çalışmaların 3-4 gün içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

BASIN TRİBÜNÜ YENİLENDİ

Yine TFF heyetinin belirlediği eksikler doğrultusunda, basın tribünü de komple yenilenip nizami hale getirildi. Geride kalan sezonların genelinde yaşanılan internet sorunu ile ilgili altyapı çalışmalarının da tamamlandığı belirtilirken, protokol tribünü ile ilgili düzenleme çalışmalarının ise Giresunspor maçına kadar tamamlanması bekleniyor.

Basın tribünün yanı sıra, canlı yayın odaları da komple yenilenirken, maç sonu toplantılarının yapılacağı salonla ilgili çalışmalara henüz başlanılmadığı görüldü.

ZEMİN HAZIR

Çorum Şehir Stadyumu’nun zemin bakım ve onarım çalışmaları ise tamamlandı. Çok yıpranan ve tamamen toprak hale gelen kale önlerine yama yapılırken, zemindeki ayrık otları da temizlendi. TFF heyetinin yaptığı incelemeler sonucunda stat zeminine tam not verdiği öğrenildi.

TUVALET VE LAVABOLAR DA YENİLENİYOR

Geride kalan sezonlarda, en çok eleştirilen konuların başında gelen tuvalet ve lavabolarla ilgili de yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların Giresunspor maçına kadar tamamlanacağı ifade edildi.

KOLTUKLARIN YETİŞMESİ ÇOK ZOR

Stattaki bakım onarım ve yenileme çalışmaları içerisinde en sıkıntılı konunun koltuklarla ilgili olduğu öğrenildi. Tribünlerde, kırıklar nedeniyle 2500 civarında koltuğun kullanılamaz durumda olduğu görülürken, ihale süreci nedeniyle yeni koltukların Giresunspor maçına yetiştirilmesinin çok zor olduğu ifade edildi. Koltuk ihalesinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yeni yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

BAŞKAN ENDİŞELİ

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, stadın 18 Ağustos’taki Giresunspor maçına yetişmemesi ihtimaline karşı endişeli. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’la bir görüşme gerçekleştiren Başkan Oğuzhan Yalçın endişelerini dile getirirken, çalışmaların çok yavaş ilerlediğinden bahsetti. Yalçın, “Sezon biteli kaç ay oldu ve çalışmalar bir türlü tamamlanamadı. Yüzde 80 de tamamlanamayacak gibi. Biz gider maçımızı Ankara’da da oynarız, ama bu da Çorum’un ayıbı olur” şeklinde ifadelerle endişesini dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise, ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüklerini ve stadın sezonun ilk iç saha maçına hazır olacağını söyledi.