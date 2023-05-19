Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da yaşayan Çorumluların maça yoğun ilgisi karşısında, Arnavutköy Belediyespor’un maçlarını oynadığı Bolluca Stadı’nın tribünlerinin yetersiz geleceği düşünülerek, maçın başka bir stada alınması gündeme geldi. Bunun için, Esenler Erokspor’un maçlarını oynadığı Esenler Erokspor Stadyumu için girişimde bulunuldu ancak İstanbul ekibi, “En büyük rakibimizdiniz” diyerek olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Başakşehir Fatih Terim Stadyumu gündeme geldi. Başakşehir FK, stadın bakıma alındığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi.

MAÇTAN SONRA KUPA TÖRENİ

İki statla ilgili olumsuz yanıt alınması üzerine stat değişikliğinden vazgeçildi. Çorum FK ile Arnavutköy Belediye, yarın Bolluca Stadı’nda, saat 15.00’te karşılaşacak. Maçtan sonra düzenlenecek törenle Çorum FK şampiyonluk kupasını alacak.