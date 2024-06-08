İlk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ilk sezonunda, play-off yarı finalindeki hakem hataları yüzünden Süper Lig’in kapısından dönen Çorum FK’nın yeni sezon hazırlık takvimi büyük ölçüde netleşti.

Edinilen bilgilere göre, teknik direktör Serkan Özbalta ile yola devem edecek olan Çorum FK, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Perşembe günü sahaya inecek. İlk etap hazırlık dönemini 27 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Çorum’da yapacak olan kırmızı-siyahlı daha sonra iki aşamalı kamp programı gerçekleştirecek.

İLK KAMP BOLU’DA

Çorum FK, ilk etabın ardından, 7 Temmuz’da Bolu’da kampa girip ikinci etap hazırlık dönemi çalışmalarını gerçekleştirecek. Koru Otel’de konaklayacak olan Çorum FK’nın ilk kampı 12 gün olarak planlanıyor.

İKİNCİ KAMP DÜZCE’DE

Kırmızı-siyahlı ekip, Bolu kampından sonra 22 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde ise Düzce’de kamp yapacak. Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası’ndaki tesislerinde yapılacak kampta hazırlık maçları ön planda olacak.

Çorum FK, Düzce kampının ardından 5 Ağustos’ta Çorum’da toplanıp 9 Ağustos’ta başlayacak sezonun ilk haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yapacak.