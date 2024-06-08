Belediye Başkanı Aşgın’ın, Türkiye Güreş Federasyonu’nda gerçekleşen ziyarette Çorum’a yeni sezonda da faaliyetler verilmesini istediği, yapımı süren Güreş Eğitim Merkezi’nin hizmete açılmasıyla Çorum’dan birçok milli güreşçinin çıkacağına inandığını ifade ettiği belirtildi.

Belediye Başkanı Aşgın’ı oldukça sıcak karşılaşan Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu ise, Çorum’un kendilerindeki yerinin çok özel olduğunu belirttiği, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Çorum’a faaliyetler vereceklerini belirttiği kaydedildi.

Federasyon Başkanı Eroğlu, ziyaretin anısına Belediye Başkanı Aşgın’a milli takım tişörtü hediye etti.