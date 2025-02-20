2015 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde girdiği çatışmada şehit düşen Mesut Demirkan, 2016 yılında Şırnak'ta Hendek-Çukur olaylarında şehit düşen Emre Beker ve 2024 yılı içerisinde Askeri Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda eğitim esnasında şehit düşen Furkan Öztürk’ün fotoğraflarını kamyonun arkasına asan Fuat Ağca, duyarlı ve anlamlı bir harekete öncülük etti.

Ağca, bu anlamlı hareketiyle şehitleri anarken, aynı zamanda toplumda birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti. Fuat Ağca, kamyonunun arkasına astığı fotoğraflarla, şehitlerin anısını yaşatmak ve halkın şehitlere olan saygısını artırmak istediklerini ifade etti.

Bu anlamlı jest, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kişi Fuat Ağca’nın bu duyarlı hareketini takdir etti.

Şehit ailelerinden Mehmet Öztürk ve Uğur Beker, evlatlarının fotoğraflarının asılı olduğu kamyonu ve şoförü Fuat Ağca’yı ziyaret ederek kendisine duyarlı davranışından dolayı teşekkür ettiler.