Osmancık Akören Şehit Erol Keskin İlk ve Ortaokulu’nda öğrenim gören tüm öğrencilere eşofman takımı hediye edildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Üyesi, hemşehrimiz Ahmet Aksu’nun destekleri ile okulda öğrenim gören 100 öğrenci için eşofman takımı alındı. Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, dün Osmancık’a giderek okul idarecileriyle birlikte eşofmanları öğrencilere dağıttı. Tüm öğrencilere ayrıca çikolata ikramında bulunuldu.

ASKF Başkanı Arıcı, desteklerinden dolayı Milletvekili Oğuzhan Aksu ve BDDK Üyesi Ahmet Aksu’ya teşekkür etti.