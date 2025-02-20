Çorum Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı ile Azerbaycan Az Sport Güreş Kulübü, iki kulüp arasında gerçekleştirilen ikili ortak kamp kapsamında Mevlana Spor Salonu'nda Dostluk Turnuvası düzenledi.

Turnuvaya Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve protokol üyeleri katıldı. Başkan Aşgın, turnuvayı izleyerek sporcularla sohbet etti ve organizasyonun önemine değindi. Güreşçilerin karşılaşmalarını heyecanla takip eden protokol üyeleri, sporcularımıza moral verdi.

Bu turnuva, hem Çorum hem de Azerbaycan takımları için büyük bir anlam taşıdı. Her iki takım arasındaki dostane rekabet ve sporun yayılması adına önemli bir adım olarak kaydedildi.