Türkiye Dağcılık Federasyonu 2025 faaliyet programı kapsamında düzenlenen Ağrı Dağı Kış Tırmanış faaliyeti, başarıyla tamamlandı. Faaliyete, Çorum ilini temsilen Çorum Dağcılar Birliği Spor Kulübü'nden sporcular ve kulüp yöneticileri Ramazan Vural ve Mustafa Kuzu katılım sağladı.

Zorlu hava koşullarına rağmen, katılımcılar tırmanışlarını başarıyla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attılar. Çorum Dağcılar Birliği Spor Kulübü'nün sporcuları, bu zorlu dağcılık faaliyetine gösterdikleri azim ve kararlılıkla dikkat çektiler.