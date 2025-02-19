Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3.Lig 20.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Buharaspor deplasmanda Kırıkkale Metropolspor karşı karşıya geldi. Kırıkkale Yahşihan Yenişehir Sahası’nda oynanan karşılaşmada Çorum temsilcisi ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Çorum temsilcisi Buharaspor, Ebru Nayman ve Merve Kızılkaya’nın golleri maçta 2-1 öne geçti. Son dakikalarda ev sahibi Kırıkkalespor eşitliği yeniden sağladı. Son bölümlerde maçın orta hakemi yanlı kararları ile tepki toplarken, mücadeleye uzatma dakikası eklememesi de dikkat çekti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 4’e yükseltirken, Kırıkkalespor ise ilk puanını aldı.



Editör: RIFAT KARA