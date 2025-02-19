Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeni ile bugün oynanması planlanan U18 Futbol Ligi 10.hafta müsabakaları ve yarın oynanması planlanan U15 Play-Off Ligi son hafta müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

Konu hakkında Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “Futbol İl Tertip Kurulu, müsabakaların oynanacağı sahaların son durumlarını değerlendirerek, 19 Şubat Çarşamba günü Çorum’da İtfaiye ve Devane Sahası’nda, İskilip’te Şehit Mikail Kaya Stadı’nda oynanması gereken U18 Ligi 10.hafta müsabakalarının elverişsiz hava ve saha şartları nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

Kurul ayrıca, 20 Şubat Perşembe günü İtfaiye Sahası’nda oynanacak olan U15 Play-Off Ligi son hafta maçlarını da aynı koşullar nedeni ile bir tarihe ertelendiğini duyurdu.