Çorum Valisi Doç.Dr.Zülkif Dağlı, Çorum AK Parti Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay önceki gün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ettiler. Bakan Bak'a Çorum'da yapılan spor yatırımları hakkında bilgi veren Çorum heyeti, yeni dönemde yapılacak olan spor yatırımları içinde talepte bulundular.

Çorum heyetini makamında ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Bak'a Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay özel hazırlanmış hediyeler takdim etti.

Editör: RIFAT KARA