İkinci etap çalışmalarını Bolu’da sürdüren Çorum Futbol Kulübü’nün önceki gün gerçekleşen antrenmanını TRT Spor ekibi ziyaret etti. Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta TRT Spor mikrofonuna yaptığı açıklamada, Bolu kampının gayet verimli geçtiğiniz belirterek, oyuncuları yeni sezona hazırladıklarını ifade etti. Kamp döneminde en büyük isteklerinin sakatlık olmaması olduğunun da altını çizen Özbalta, “Bolu kampı gayet iyi geçiyor. En büyük isteğimiz oyuncularımızın fiziksel olarak hazırlanıp bir yandan da taktiksel olarak da vermemiz gerekiyor. Bunu ayarlarken da en büyük dileğimiz sakatlık olmaması. Onun dışında da verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Oyuncularımızın uyumu, beden dilleri gayet iyi durumda. Biz teknik direktörler doğru transferler olduğunda, takımın kimyasını bozmayan transferler olduğunda hayır demeyiz. Yönetim Kurulumuzun da bu yönde çalışması var. Takıma katmak istediği oyuncular var. Ekonomik anlamda bazı adımları doğru atabilmek adına doğru zamanda doğru oyuncuları almak gibi bir dönemden geçiyoruz. İş ahlakı olan, geçen sene gibi başarıya yardımcı olacak, kendi bireysellerine olduğu gibi takım oyununa da yardımcı olacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz” dedi.

YAZGAN: “ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ’

Teknik Direktör Özbalta’nın ardından açıklamalarda bulunan kaptan Ferhat Yazgan da şampiyon olmak istediklerini söyledi. Sezon hazırlıklarının ilk etabına Çorum’da başladıklarını da belirten kaptan Ferhat Yazgan, “ Şimdi Bolu’da kamp yapıyoruz. 3 tane yeni arkadaşımız aramıza katıldı. Daha da katılacak olanlar var. Bu sene de tabiki Play-Off’un içinde bulunmak istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Geçen sene kaçırdığımız şampiyonluktan dolayı üzgünüz. Biz geçen sene harika bir futbol oynadık. Bodrum’da da galibiyeti haketmiştik. Ama olmadı. Artık bunlar geçmişte kaldı. Şimdi yeni sezonda yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

TOURE; “ ÇALIŞMALAR GAYET İYİ GİDİYOR’

TRT Spor mikrofonlarına son konuşan isim defans oyuncusu Zargo Toure oldu. Bolu kampının gayet iyi gittiğini belirten Zargo, “Yeni arkadaşlarımız da aramıza katıldı. Kamp döneminde tempo giderek artıyor. Biz de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Geçen sene finalin kapısından döndük. Bu sene de bu başarıyı sağlamak için sıkı bir şekilde çalışacağız” dedi.