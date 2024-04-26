Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Puanlı Atletizm İl Birinciliği 24-25 Nisan tarihleri arasında Samsun'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencilerin ter döktüğü grup birinciliğinde Çorum'u kızlarda ve erkeklerde Spor Lisesi temsil etti.

Erkeklerde Çorum Spor Lisesi'nden Erkan Yıldırım disk atmada, Ahmet Karakaya üç adım atlamada, Mustafa Güler 3000 metrede, Arda Peri 400 metrede ve İ.Taha Koçak 100 metre engellide ikinci olarak gümüş madalya, İ.Taha Koçak 400 metre engellide, Bora Yılmaz Cirit atmada, Mustafa Güler 1500 metrede ve Yiğit Efe Sarılı 100 metrede üçüncü olarak bronz madalya almayı başardılar. Toplamda 9 madalya alan Spor Lisesi erkek takımı grubunu ikinci sırada tamamlayarak 22-23 Mayıs tarihleri arasında Konya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Çorum'u temsil etmeye hak kazandılar.

Çorum Spor Lisesi kız takımı ise grubunu ikinci sırada tamamlamasına rağmen rakibinin madalya sayısında gerisinde kalarak final biletini almayı başaramadı.

Öte yandan Aynur Aleyna Kümük, Beyza Çengel, Buse Bekmezci ve Sudenaz Koçak'tan oluşan Çorum Spor Lisesi kız bayrak takımı ise kategorisinde birinci olmayı da başardı.



Editör: RIFAT KARA