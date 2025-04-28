Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler(kız-erkek) Puanlı Atletizm Grup Birinciliği 24-26 Nisan tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü müsabakalara Çorum Spor Lisesi öğrencileri damga vurdu.

Çorum Spor Lisesi öğrencilerinden Mustafa Güler 1500 ve 3000 metre yarışlarında birinci, Beyza Çengel 400 metre engelli yarışlarında birinci, 100 metre engelli yarışlarında ikinci, cirit atmada Muhammet Enes Yağmur ikinci, 100 ve 200 metre yarışlarında Arda Peri üçüncü, 100 ve 400 metre engelli yarışlarında İbrahim Taha Kaçak üçüncü, Erkam Yıldırım yüksek atlamada üçüncü, Ertunç Aktan çekiç atmada üçüncü, Emine Hatun Sarı 400 metre yarışlarında üçüncü, Gülce Atal yüksek atlamada üçüncü, Ahmet Karakaya uzun atlamada dördüncü, Erkam Yıldırım disk atmadan dördüncü, Elif Koçak 100 metre yarışlarında dördüncü, Beray Kısacık üç adım yarışlarında dördüncü, Ömer Asaf Taşkoyan 400 ve 800 metre yarışlarında beşinci, Medine Gül Durmuş disk atmada beşinci, Elif Koçak 200 metre yarışlarında beşinci, Sibel Çiçek 800 metre yarışlarında beşinci ve Emine Hatun Sarı uzun atlamada beşinci olmayı başardı.

Bu derecelerin ardından kadınlar takım sıralamasında 317 puan, erkekler takım sıralamasında 833 puan toplayan Çorum Spor Lisesi ikinci olarak Sivas’ta yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.