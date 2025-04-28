Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen özel turnuvada heyecan sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuva küçükler, yıldızlar, gençler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride yapıldı. Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda küçük erkeklerde Kerem Urhan birinci, Mustafa Yağız Özçelik ikinci, Ayaz Kanak üçüncü, Mustafa Kasatura ise dördüncü oldu. Yıldız kızlarda ise Zeynep Ela Çelik birinci, İpek Öztürk ikinci, Meryem Kasatura üçüncü olurken, yıldız erkeklerde Ahmet Yetim birinci, Hüseyin Yılmaz ikinci, M.Eymen Solak üçüncü olarak tamamladı. Genç erkeklerde Ali Said Akdoğan birinci, Şeyhmuz Kaplan ikinci, M.Eren Kömbeci üçüncü, Taha Berk Bıçak üçüncü olurken, veteran erkeklerde ise Can Gökçek birinci, Mücahit Güleç ikinci, İlhan Kömbeci üncü, Abdurrahman Asan ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.