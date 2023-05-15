“Çorum güreşinin olağanüstü başarılara ulaştığı, Çorumspor’un kurulup tüm Çorumluların ortak paydası haline geldiği” merhum Macit Çağlar’ın Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü döneminde, ilimiz sporuna büyük emeği geçen spor insanlarından biriydi Salih Akaydın. Emekli oluncaya kadar da sporcuların, spor yöneticilerinin “Salih Abisi” olarak hizmetini sürdürdü. Emeklilikten sonra ise bir süre Çorumspor Kulüp Müdürlüğü görevini yürüttü.

Çorum’un eski futbolcularından Salih Akaydın, sonraki yıllarda da veteranlar takımlarında Çorum amatör futbolunun efsane isimleriyle birlikte futbol oynadı. Örneğin, yukarıdaki fotoğrafta sağ başta görülen Salih Akaydın, Dr.Atilla Bozdoğan, Adil Gürsoy, Faruk Zahir, Ahmet Topkaya, Yılmaz Dursun gibi isimlerle birlikte…Yanda, Çorumsporlu Fatih’le…Altta ise 1970’lerde Çorumspor’un efsaneleriyle ve Yılmaz Dursun’la…(Fotoğraflar Ali ALAKOÇ arşivinden)