Tarihinde ilk kez Spor Toto 1.Lig’de mücadele edecek olan Çorum FK’da yeni sezon için bütçe oluşturma çabaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Ankara’dan sonra İstanbul’a geçerek bütçe çalışmalarına hız verdi. Oluşturacağı bütçeye göre transfer çalışmalarına start verecek olan Başkan Oğuzhan Yalçın, forma sırt, forma kol ve şort reklamı için bazı firmalarla görüşmelerini sıklaştırdı. Forma kol reklamı için bir firma ile büyük ölçüde anlaştıklarını kaydeden Yalçın, sırt ve şort reklamı için de görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

İSİM SPONSORLUĞU OLABİLİR

Öte yandan, kulüp isim sponsorluğu da gündemde. Tatmin edici bir rakama ulaşılması halinde Çorum FK isminin önüne sponsor ismine sıcak bakıldığı bilgisine ulaşıldı.