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Saadet Partisi'nin 22 yıl ardadan sonra kurduğu TBMM grubuna Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve il teşkilatı üyeleri de katıldı. Çorum heyeti, grup toplantısının ardından TBMM içinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Kocaeli Milletvekili Birol Aydın, AKP Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’yı makamında ziyaret eden Faruk Cıdık, görevlerini tebrik ederek siyasete erdem ve ahlakın önemi üzerinde vurgu yaptı.

Cıdık ve beraberindekiler, milli görüş lideri Necmettin Erbakan’ın vefatı ardından Saadet Partisi’ne genel başkanlık yapan eski Genel Başkan Mustafa Kamalak’ı da Saadet Partisi Genel Merkezinde ziyaret ettiler.