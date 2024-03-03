Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, 31 Mart Pazar günü yapılacak 2024 Yerel Seçimleri öncesinde sivil toplum örgütlerine ziyaretlerini sürdürüyor.

SP Adayı Cıdık bu kapsamda Cuma günü Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi Başkanı Uğur Demirer, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Muhsin-i Tavır Derneği Çorum Şubesi Başkanı Fatih Yücel ve Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş'a bir dizi nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

"Daha iyi bir yaşam senin hakkın Çorum" sloganıyla iddialı bir şekilde yola çıkan Başkan Adayı Cıdık'ın ziyaretlerinde, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Böşükbaş ve İl Teşkilat Yöneticileri de hazır bulundular.

Özkubat, Demirer, Aydın, Yücel ve Aktaş, Saadet Partisi heyetine seçim çalışmalarında başarılar dilerken, Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık ise konukseverliklerinden ötürü ev sahibi isimlere teşekkür etti.