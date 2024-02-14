Fatma’nın kızını “mehdi” olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk’un kandırdığı ortaya çıktı. Canlı yayına ihbar yağdı. Stüdyoya “Sahte Hoca Mustafa” mağdurları akın etti.



Esra Erol, sözde hoca ile ilgili tüm sırları tek tek ortaya çıkardı! Sözde hocanın Çanakkale Bayramiç’te bir termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Sözde hoca’nın yanında o otelde kalan ve canlı yayına katılan Hasan, savaş ve deprem durumları için tarım, hayvancılık ve enerji alanında hazırlık yaptıklarını iddia etti.



Kendini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk akıl hastası mı? Neden mahkeme kararı ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatışı verildi?

Sözde hoca hakkında gelen “bıçaklama, kasten yaralama, sahtecilik…” gibi pek çok korkutan ihbar herkesi şoke etti. “Mehdi” olduğunu iddia eden Mustafa Çabuk kaçak kazıda yakalandı… Sözde hocanın şu an akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesi ile yakalandığı anda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılmak üzere aranması olduğu ortaya çıktı.

Kan donduran iddiaların ardı arkası kesilmedi! “Çanakkale Bayramiç’te farklı yaş ve meslek gruplarından yüzlerce insan…Ailelerinden zorla kopartıldılar… Türlü işkencelere maruz kaldılar…” Mağdurların yakınları Esra Erol stüdyosunda sevdiklerine kavuşacakları anı bekliyor… Sözde hoca Mustafa Çabuk kaçıyor! Esra Erol sahte hocanın peşinde gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için canlı yayına devam ediyor!

(Haber Merkezi)