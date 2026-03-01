Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda oynanan 29.hafta maçında Sungurlu Belediyespor, lider Onikişubat Belediyespor’u özellikle ilk iki sette oynadığı harika oyunla 3-2 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan tecrübeli antrenör Mustafa Özdemir, Biz bitti demeden hiç bir şey bitmez. Deplasmanda lider Oniki Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek rövanşı aldık. Sungurlumuza ve başkanımıza söz verdik. Bu takım Efeler Ligi’ne çıkacak” dedi.

Muhabir: RIFAT KARA