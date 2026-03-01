Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U17 Bölgesel Gelişim Ligi 8.Grup 18.hafta maçında Arca Çorum FK ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk 20 dakikası golsüz geçilirken, kilidi açan isim 24.dakikada Çorum FK’da M.Emin oldu. İlk yarının son dakikalarında konuk Ankargücü Barış ile eşitliği sağlarken, ilk yarının uzatma dakikalarında Çorum FK Emir Alp ile bir gol daha bularak soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda skoru korumak adına rakibini sahasında karşılayan Kırmızı-Siyahlılar kontraataklarla gol aradı. Zaman zaman kalesinde önemli pozisyonlar verse de kritik maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Arca Çorum FK’nın U17’leri puanını 37’e yükselterek liderliğini sürdürürken, Ankaragücü ise 32 puanda kaldı.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Mehmet Tuğluk, Uğur Koçak, Yunus Emre Tok.

ARCA ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ U17: Oğuzhan, Gökalp, Çınar, M.Emin, Çınar Neşe, Atakan, Emir Alp, Adem Efe, Furkan, Yiğit, Poyraz.

YEDEKLER: Uygar, Yiğit, Bedirhan, Talat Efe, Berat, Arda, Kerem, Doruk, Çınar Temir, Yusuf.

ANKARAGÜCÜ U17: Yasin, Veysel, M.Kaan, Ekrem, Berke, Tarık, Furkan, Bertuğ, Barış, M.Bedirhan, Yağız.

YEDEKLER: Ömer Faruk, Yusuf, Ali Sait, Doğu, Metehan, Yağız, Şükrü.

GOLLER: Dk.24 M.Emin, Dk.45+1 Emir Alp (Çorum FK), Dk.43 Barış (Ankaragücü).