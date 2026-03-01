Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 29.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Kahramanmaraş temsilcisi lider Onikişubat Belediyespor’un konuğu oldu. Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum temsilcisi özellikle blok sayı ile rakibine üstünlük kurarak seti 25-23 kazandı. İkinci sette de zaman zaman rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Çorum’un efeleri zor olsa bu seti de 29-27 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü ve dördüncü sette oyundan düşen Sungurlu Belediyespor iki seti de 25-18 kaybederek skor 2-2’e geldi ve maç final setine taşındı. Başa baş geçen final setinin son bölümünde hata yapmayan Çorum’un efeleri seti 15-13 maçı da 3-2 kazanarak lider Onikişubat Belediyepsor’a ikinci yenilgisini tattırdı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi aldığı 2 puanla puanını 56’a yükselterek bitime 4 hafta kala lig ikinciliğini Play-Off’ta final oynamayı garantiledi. Lider Onikişubat Belediyespor ise aldığı puan ile puanını 58’e yükseltti.