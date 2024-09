Eğitimi için Roma'da yaşamını sürdüren gazeteci Eylül Aşkın program çekimleri için geldiği ülkesinde, yazar, sunucu Kıvılcım Kalayla İstanbul’da Next Pera Art Gallery’de Türkiye Haber Portalı You tube kanalında yayına girecek çekim için buluştu. Yeni kitabı, güfteciliği ve besteciliği, marka danışmanlığı ve Amasyaspor FK yönetim kurulu üyeliği üzerine samimi açıklamalarda bulunan ve Cem Özer’le yaptığı ilişkiler konulu stand up gösterileriyle de ilgi odağı olan Kıvılcım Kalay, gazeteci Eylül Aşkın’ın kendisine sosyal medya ilişkileri ile ilgili sorduğu soruya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MEDYA

ERKEKLERİ ÇÖP!

“Sosyal Medya'dan size yazan erkekler, güzel buldukları en az 3-4 kadına daha yazıyor “diyen Kıvılcım Kalay, bu şekilde iletişimi benimseyen erkeklerin gerçekte özgüven yoksunu, muhtemelen iktidarsızlık sorunu olan, hayatını kurgu haline getirmiş, travmalı olduğunu ya da hastalığı olduğunu iddia eden kadın avcıları olduklarını belirtti.

“Gerçek bir ilişkiyi taşımaya muktedir olmayan bu erkekleri adam yerine koymayın!” diyen Kıvılcım Kalay, sevginin anlamını bile bilmeyen, kadını sadece beden olarak gören ve bunu dahi beceremeyen çöp yığınlarına kalbinizi bırakmayın” dedi.” İlişkilerde bir sonraki adımı iyi bilip, safa yatıyoruz aslında, yeni kitabim için, sevginin iyileştirici gücü olup olmadığını çevremdeki pek çok kız arkadaşımla birlikte yaptığımız deneylerde gözlemledim. Bozuk mayadan yoğurt olmuyor” dedi.

