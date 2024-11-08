Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi konusunda HAK-İŞ’in her zaman yapıcı bir rol üstlendiğini ifade eden Köroğlu, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun ilkesel olarak sadece sorunu tespit etmekle yetinmediğini, aynı zamanda çözüm önerilerini de beraberinde sunduğunu ifade etti.

“SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAYNAKLARI

VERİMLİ OLARAK KULLANILAMADI”

Köroğlu, sosyal güvenlik sisteminde yaşanan sorunlara değinerek, sosyal güvenlik sisteminin primli bir sistem olmasına karşın, kuruluşundan 1970’li yılların ortalarına kadar kaynakların verimli kullanılamamasından dolayı günümüze sarkan sorunların ortaya çıktığını ifade etti.

Sosyal güvenlik sisteminde önemli gelişmelerin de olduğunu ancak sistemde eksikliklerin büyük ölçüde devam ettiğinin altını çizen Köroğlu, 2002 yılında yüzde 70’ler düzeyinde bulunan sosyal güvenlik sisteminin kapsamının günümüzde yüzde 89’a ulaşmasının olumlu, ancak yeterli olmadığını söyledi.

“ÜLKEMİZ BÜYÜYOR ANCAK EMEKLİLERİN

GSMH’DEN ALDIĞI PAY DÜŞÜYOR”

Emekliliklerin GSMH’den aldığı payın da ülkenin büyümesine karşın her geçen gün düşen bir ivme ile hareket ettiğine dikkat çeken Köroğlu, ülkemiz ve ekonomimizin büyümesine rağmen sosyal güvenlik sistemine yeterli kaynağın aktarılmadığının altını çizdi.

SENDİKAL ÖRGÜTLÜLÜĞÜN ÖNEMİ

Türkiye’de sendikal örgütlülüğün arttırılması ile yine sosyal güvenlik sistemini etkileyen birçok sorunun da çözüme kavuşması noktasında önemli atılımların gerçekleştirileceğinin altını çizen Köroğlu, sendikal örgütlülüğün yüzde 15’lerden yüzde 50’lere çıkması durumunda, “Sendikal örgütlülük hem gelir dağılımı adaletsizliğini ortadan kaldırıyor, Hem sosyal güvenlik sistemimizin prim gelirlerini arttırıyor, hem de iş kazalarındaki ölüm oranlarını asgariye indiriyor. Dolayısıyla biz, sosyal güvenlik sistemimizi gerçekten ayağa kaldırmak istiyorsak, kayıt dışı istihdamı yüzde 30’lardan makul bir noktaya çekmemiz, prim gelirlerimizin tahsilatını en yüksek noktaya taşımamız gerekiyor” dedi.

“HAK-İŞ OLARAK BÜYÜK BİR REFORM İSTİYORUZ”

Emeklilik sistemiyle ilgili HAK-İŞ’in büyük bir reformdan bahsettiğini vurgulayan Köroğlu, “O nedenle biz HAK-İŞ olarak belirttiğimiz çözümleri bu soruna köklü bir çözüm olarak görüyoruz ve sosyal güvenlik sistemimizin sadece bugün konjonktürel olarak önümüze gelen, 2024 yılında emekli olan bir işçinin 2025 yılında emekli olduğunda yüzde 35’e varan gelir kaybını tartışmaktan öteye büyük bir reformun gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR