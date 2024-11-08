Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde bugün saat 14.30’da başlayacak olan toplantıda Belediye’nin 2025 yılı bütçesinin görüşülmesine de başlanacak.

2025 yılı performans programı ile 2025 yılı ile izleyen 2 yılın bütçesinin ele alınacağı toplantıda Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı’na yetki konusu da ele alınacak.

Toplantıda ayrıca Ayarık, Çomar, Bahçelievler Mah. Bahar Cad. (Bir Kısmı), Tepecik Mah. Ata 1.Cad. ve Ulukavak Mah. Özgürevler 1.Cadde, Karaca Köyü ve Ulukavak Mahallesi’ndeki imar planı değişikliği teklifleri de görüşülerek karara bağlanacak.

Öte yandan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Meclis Toplantısı öncesinde Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri ile biraraya geldi. Grup Toplantısı’na Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Evlüce de katıldı.

Editör: Haber Merkezi