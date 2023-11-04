Lokma lokma emek olduk
Yiyip de doydular bizi
Biz çalıştık biz ürettik
Zalimler soydular bizi
***
Çift sürdük davar heyledik
Diş sıktık sabır eyledik
Sözü başlara söyledik
Ayaktan duydular bizi
***
Uzun ince yollar taşlı
Kimimiz genç, kimi yaşlı
Kara gözlü, çatık kaşlı
Çirkine saydılar bizi
***
Hak dedikçe işten atıp
Açlar ordusuna katıp
İşçi pazarında satıp
Dünyaya yaydılar bizi
***
Aklımda bir deli soru
Ekmek yavan aşım kuru
Göğsümüze meşe koru
Yakıp da koydular bizi
***
Hasret kaldık sıcak güne
Bu günü değişmem düne
Biz koşardık doğru yöne
Ayakta baydılar bizi
***
Aydınlı bir çözüm ara
Silinsin bu yağlı kara
Birlik olunacak sıra
Sonunda aydılar bizi