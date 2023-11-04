Lokma lokma emek olduk

Yiyip de doydular bizi

Biz çalıştık biz ürettik

Zalimler soydular bizi

            ***

Çift sürdük davar heyledik

Diş sıktık sabır eyledik

Sözü başlara söyledik

Ayaktan duydular bizi

            ***

Uzun ince yollar taşlı

Kimimiz genç, kimi yaşlı

Kara gözlü, çatık kaşlı

Çirkine saydılar bizi

            ***

Hak dedikçe işten atıp

Açlar ordusuna katıp

İşçi pazarında satıp

Dünyaya yaydılar bizi

            ***

Aklımda bir deli soru

Ekmek yavan aşım kuru

Göğsümüze meşe koru

Yakıp da koydular bizi

            ***

Hasret kaldık sıcak güne

Bu günü değişmem düne

Biz koşardık doğru yöne

Ayakta baydılar bizi

            ***

Aydınlı bir çözüm ara

Silinsin bu yağlı kara

Birlik olunacak sıra

Sonunda aydılar bizi