Bugün Anneler Günü…Eli öpülesi annelerimize, saygılarımızı, minnet duygularımızı sunacağımız “en özel gün”…

Ebediyete intikal etmiş olanları rahmetle anacağımız, yaşayanları başımıza taç yapacağımız, ayaklarının altına dünyanın bütün çiçeklerini sermek isteyeceğimiz “vefa günü”…

Yüreklerimizin en derininden, “Seni çok seviyorum canım annem!” cümlesini haykırırcasına sunacağımız “sevgi günü”…

Annelerimize şükran borcumuzu ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz. Onun için, yarın onları ziyaret ederek ellerini öpmeyi, uzakta olanları arayarak yüzlerini güldürmeyi, kaybetmiş olduklarımızı dualarımızla anmayı ihmal etmemeliyiz.

Tüm annelerimize sevgiyle, saygıyla, şükran duygularımızla…