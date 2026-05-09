Çorum'un, Türkiye'de Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında girmesi için hazırlanan "Gastro Çorum Projesi"nin hazırlıkları sürüyor.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar, Çorum Mutfağı'na Saygı Bilgilendirme Toplantısı'nda kamuoyuna aktarıldı.

Anitta Otel'de düzenlenen toplantıda, Yasemin Türkan Cerit Doğan da UNESCO başvuru dosyasının hazırlık süreci ve şimdiye dek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çorum olarak uzun vadeli bir stratejik işbirliği modeli oluşturduklarını ve uzun vadeli bir sürece de adım atıldığından bahseden Doğan, “Bu yenilik bizim gibi bir festival ya da bir etkinlikten ötesi, şehrin gastronomi kimliğini uzun vadeli bir stratejiyle yapılandırmayı hedefliyor. Bu tarafta dört tane ana kolumuz var. Bunlardan ilki kültürel mirasın korunması ve önümüzdeki jenerasyonlara aktarılması. Tıpkı Hititlerin bize tabletleriyle bıraktıkları kültürel miras gibi bizim de bunu işleyip, çoğaltıp bundan sonraki jenerasyonlara aktarmak hedefimiz var. Yerel halkımızı çözürdübilirlik bu programın çok önemli bir konusu. Burada hem yerel üreticilerimiz, hem yerel ürünlerimiz, coğrafi işaretli ürünlerimiz ve de bu ürünleri üreten üreticilerimizi kapsayan programlar geliştiriyoruz. Bunun yanında uluslararası bilgi paylaşımı ve işbirliği UNESCO'nun da çok önem verdiği bir şey. Çünkü bir şehrin içinde yaptıklarımız aslında sadece burada kalıyor. Bunu hem ulusal anlamda diğer şehirlerimizle işbirliğiyle, hem de uluslararası anlamda diğer ülkelerle paylaşarak çoğaltma sağlıyoruz. En önemlisi de aslında katılımcı ve çok paydaşlı bir program modeli olması.” şeklinde konuştu.

AŞGIN, “ÇORUM GASTRONOMİDE UNESCO HEDEFİNE YÜRÜYOR”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Çorum'un sahip olduğu potansiyelin tüm dünya tarafından bilinmesi gerektiğini vurgularak, "Çorumluların gönül zenginliğiyle beraber bir sofra zenginliğini de görüyoruz. 34 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Gaziantep, Hatay ve Afyon'dan sonra Çorum da inşallah UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında girecek." dedi.

Çorum’da son yıllarda gastronomi alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirten Aşgın, belediye tarafından hayata geçirilen sosyal tesislerin şehrin yeme-içme kültürüne katkı sunduğunu ifade etti. Yerel restoranların ve işletmelerin de kalite anlamında büyük gelişim gösterdiğini kaydeden Aşgın, “Şehirler artık dünyada birbiriyle yarışıyor. Biz de Çorum’u hangi alanlarda öne çıkarabiliriz diye çalışıyoruz. Gastronomi bu şehir için çok güçlü bir alan” dedi.

Çorum mutfağının yalnızca Türkiye’ye değil dünyaya tanıtılması gerektiğini dile getiren Aşgın, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmak için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Türkiye’de gastronomi alanında UNESCO listesinde yer alan şehirlerin bulunduğunu hatırlatan Aşgın, “Anadolu’nun farklı bölgelerinden şehirler bu unvanı aldı. Karadeniz’in ve İç Anadolu’nun kesişimindeki Çorum da bunu başarabilecek potansiyele sahip. Çorum’un gastronomisi bu unvanı hak ediyor” ifadelerini kullandı.

UNESCO sürecine ilişkin yol haritasının oluşturulduğunu belirten Aşgın, gastronomi alanındaki çalışmalar kapsamında uluslararası organizasyonlarda da dikkat çektiklerini söyledi. Çorum’un önemli gastronomi fuarlarına davet edildiğini kaydeden Aşgın, bunun şehir adına büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Dünyanın farklı ülkelerinden şeflerin Çorum’a geleceğini açıklayan Aşgın, açık ateş mutfağı konusunda uzman isimlerin şehirde workshop ve eğitimler düzenleyeceğini belirtti.

Aşgın, “5-7 Haziran tarihlerinde dünyanın önemli açık ateş şeflerini Çorum’da ağırlayacağız. Hem kendi mutfak kültürümüzü tanıtacağız hem de şehrimizdeki şeflerimiz uluslararası isimlerle bir araya gelerek yeni teknikler öğrenecek. Bu çalışmalar Çorum’u gastronomide çok daha farklı bir noktaya taşıyacak” diye konuştu.

VALİ ÇALGAN, “HATTUŞA GASTRONOMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MİRAS”

Ali Çalgan, Çorum’un binlerce yıllık tarihi birikimi ve gastronomi potansiyeline dikkat çekerek kentin kültürel mirasının dünya ile buluşturulması gerektiğini söyledi.

Çorum’da düzenlenen gastronomi temalı programda konuşan Vali Çalgan, Anadolu coğrafyasının insanlık medeniyetinin başladığı en önemli merkezlerden biri olduğunu vurguladı. Çorum’un da bu kadim medeniyetin tam merkezinde yer aldığını belirten Çalgan, sanatın, tarımın ve mutfak kültürünün köklerinin bu topraklarda şekillendiğini ifade etti.

Hitit medeniyetinin başkenti olan Hattuşa’nın yalnızca siyasi değil, aynı zamanda gastronomi açısından da önemli bir miras bıraktığını kaydeden Çalgan, Hitit tabletlerinde ekmek çeşitleri, süt ürünleri ve hamur işlerine ilişkin bilgilerin yer aldığını söyledi.

Çorum’un gastronomi çalışmalarının yalnızca bir festival ya da kısa süreli etkinlikten ibaret olmadığını dile getiren Çalgan, yürütülen çalışmaların uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğunu belirtti.

Vali Çalgan, “Bu süreç bir sonuç değil, yaşayan ve gelişen bir çalışma. Şehrimizin kültürünü, tarihini ve mutfak zenginliğini geleceğe taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Kentte yürütülen gastronomi çalışmalarına belediye, üniversite, sanayi kuruluşları, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiğini ifade eden Çalgan, Çorum’un kültürel ve gastronomik değerlerinin uluslararası alanda daha görünür hale gelmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.

“SONUÇ DEĞİL YOLCULUK ÖNEMLİ”

Çorum’un UNESCO sürecine katkı sunacak olan yöresel yemek araştırmacısı ve gastronomi yazarı Adnan Şahin de konuşmasında Çorum’un dünden bugüne var olan lezzetleri kadim tarihin ev sahibi olduğunu belirtti. Şahin, “Hititler neden burayı başkent yaptı sorusuyla başlamak lazım. Burası bereketli bir coğrafya. Gastronominin olmazsa olmaz tüm temelleri coğrafi anlamda bu topraklarda… Çorum’un gastronomi şehri olmaması için hiçbir neden yok. Tabi ki gastronomi şehri olma azmi yetmiyor. Olması gereken bazı teknik durumlar var bu anlamda yürünecek yol bence sonuçtan çok daha değerli.” Diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Recep Gür de Çorum’un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı yolculuğunda emeği olanlara teşekkür etti.

Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Alar, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Halk mutfakları araştırmacısı, yazar ve TV programcısı Adnan Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Recep Gür, ilçe belediye başkanları, oda başkanları katıldı.