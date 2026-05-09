lınan bilgiye göre Rüveyda Aaltuntaş (33), Buharaevler Mahallesi’ndeki adresinde yemekte mantar yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Rüveyda A.’nın fenalaştığını gören eşi 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın ve karnındaki bebeği, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen anne ve bebeği kurtarılamadı.

Genç kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.