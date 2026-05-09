Çorum’un “Asırlık Çınarı” ve “Yaşayan Efsanesi” Dr. Rifat Patır, bugün saat 13.30’da bir haftadır yoğun bakımda tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde 102 yaşında hayatını kaybetti.
1992’de kaybettiğimiz Türkan Patır’ın eşi, Ender, Nadir ve Ertan Patır’ın babaları; iş insanı Nihat Malatyalı’nın dayısı olan Dr. Rifat Patır’ın cenazesi, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
