Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Muay Thai Federasyonu ve Türkiye Ju Jitsu Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan 2024 Ju Jitsu Avrupa Şampiyonası bugün Antalya’da başlıyor. 2 gün sürecek olan şampiyonada Avrupa genelinden çok sayıda sporcu madalya mücadelesi verecek. Milli takım kadrosunda yer alan Çorumlu sporculardan İrfan Sönmez +94 kiloda Fighting Master-1 kategorisinde, Zümra Şahingöz ise 63 kilo Newaza U-16 kategorisinde milli forma ile madalya mücadelesi verecek.

Çorum tarihinde ilk kez milli takım forması ile mücadele etme hakkına sahip olan 2 sporcu, Antalya’dan madalya ile dönmeyi hedefliyor.