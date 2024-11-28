Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, futbol sahalarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden detaylı bilgi aldı. Şahin, Çorum Şehir Stadyumu, Devane Futbol Sahası ve Mimarsinan Futbol Sahası'nda yaptığı ziyaretlerde, tesislerin mevcut durumunu değerlendirdi ve geliştirilmesi gereken alanlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

İncelemeler sırasında Hüseyin Şahin, tesislerin altyapı, bakım ve kullanım durumları hakkında bilgi aldı. Stadyum ve futbol sahalarının bakımının yanı sıra, elverişsiz hava koşulları nedeniyle sahalarda maç oynanması noktasında yapılabilecek çalışmalar üzerinde durdu. Ayrıca, gençlerin spor yapabilmesi için tesislerin daha etkin kullanımı adına çeşitli projeler ve yatırımlar planlandığı ifade edildi.