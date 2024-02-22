Bağımsız Çorum Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez, vatanını, milletini çok seven Çorum halkına hizmet için, Çorum’da doğup büyümüş bir birey olarak göreve talip olduğunu belirtirken, “Türkiyemiz tektir, başka Çorum yoktur” dedi.

Her mahalleye ücretsiz kreş açacağını, SMA’lı hastalara ve engelli vatandaşlara tam destek vereceğini, mülteci sorununa kesin çözüm getireceğini belirten Burhan Sönmez, üç ayda bir ihtiyaç sahibi bir aileye ev alacağını, imkânı olmayan gençlerin düğününü Belediye olarak yapacağını, öncelikli mahallelerde kentsel dönüşümü hemen başlatacağını söyledi.

"Bir fikrim var” projesiyle Çorum’u Çorumlularla birlikte yöneteceğini de vurgulayan Sönmez, gençler için tam güvenlikli Cross ve Drift alanları sözü verdi ve trafik sorununa tramvay çözümü vaat etti.