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Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın sırasında panik yaşayan genç kıza, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ocaktan kaynaklandığı değerlendirilen yangında binayı dumanların sardığını fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Buharaevler Mahallesi Buhara 5. Cadde'de bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki D.A'ya ait dairede yangın çıktı.

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