Alınan bilgiye göre, Buharaevler Mahallesi Buhara 5. Cadde'de bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki D.A'ya ait dairede yangın çıktı.
Ocaktan kaynaklandığı değerlendirilen yangında binayı dumanların sardığını fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede maddi zarar oluştu.
Yangın sırasında panik yaşayan genç kıza, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK