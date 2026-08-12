Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 2. katındaki dairede yalnız yaşayan Efgan Bahri Esgin'den uzun süredir haber alınamadı.
Apartmandan kötü koku geldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kapıyı açmayan Esgin'in dairesine itfaiye merdiveni yardımıyla giren ekipler, Esgin'i evde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Esgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin dairedeki çalışmalarının ardından Esgin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.