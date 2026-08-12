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Kötü koku gelen evde bir kişi ölü bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairedeki çalışmalarının ardından Esgin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Esgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Apartmandan kötü koku geldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 2. katındaki dairede yalnız yaşayan Efgan Bahri Esgin'den uzun süredir haber alınamadı.

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